Aries

ARIES (del 21 de marzo al 20 de abril)

No dejes que ciertas personas utilicen tus necesidades en tu contra. Apégate fielmente a tus principios a toda costa. Recibirás ciertos cuestionamientos por parte de tu pareja que te sacarán de las casillas. Intenta mantener la calma. Procura no tomar grandes o decisivas determinaciones a nivel económico durante la jornada de hoy. Mal día para los negocios.Sugerencia: No des ni un centímetro de margen para dejar que la frustración te afecte. Elige con sabiduría las batallas que decides librar.